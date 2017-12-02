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На Закарпатье задержали крупную партию контрабандных сигарет на границе с ЕС

Суббота, 02 декабря 2017, 11:01
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Сотрудники Закарпатской таможни ДФС задержали гражданина Украины, который пытался нелегально вывезти 100 000 пачек сигарет в Румынию.

Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской таможни.

Водитель грузового автомобиля пытался провезти через границу сигареты, спрятав их в пиломатериалах из хвои.

 

При проверке представленных таможенному контролю товаросопроводительных документов и информации полученной от сотрудников спецподразделения СБУ работники таможни осмотрели груз и обнаружили 22 тысяч пачек "Rothmans" с акцизными марками Украины и 78 тысяч пачек "Marble" без акцизных марок.

 

Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных ч. 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Составлен протокол о нарушении таможенных правил, сигареты ориентировочной стоимостью 1 млн 600 тыс. грн, пиломатериалы и полуприцеп изъяты.

Напомним, генеральный директор Европейского бюро по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества (OLAF) Джованни Кесслер заявлял, что восточная граница ЕС находится под риском контрабанды сигарет из Украины.

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