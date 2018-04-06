Еврокомиссия пообещала Украине помощь в газовом споре с РФ

Европейская комиссия поможет Украине в выполнении решений Стокгольмского арбитража по транзиту газа.
Об этом заявил глава директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминик Ристори на брифинге в Киеве, передает "Інтерфакс-Україна".
"Мы будем помогать Украине в выполнении решений Стокгольмского арбитража. Также будем помогать Украине в проведении переговоров по транзиту газа после завершения контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом", - сказал Ристори.
"Транзит важен для Украины в части доходов, но он важен и для ЕС в контексте диверсификации путей поставок", - добавил представитель Еврокомиссии.
Ранее Еврокомиссия заявляла о готовности участвовать и выступать посредником в процессе урегулирования газового спора между Украиной и Россией.
Как сообщалось, Украина официально предупредила Евросоюз о том, что Россия не придерживается своих договорных обязательств по транзиту газа, а также отказывается выполнять решение Стокгольмского арбитража.
Напомним, 1 марта ПАО "Укртрансгаз" сообщил, что российский "Газпром" с начала года ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, которое соответствовало хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.
Также "Газпром" вернул "Нафтогазу" авансовый платеж, уплаченный украинской стороной в рамках выполнения решения арбитража, и отказался поставлять газ по предоплате. В Киеве заявили, что считают это отказом выполнять арбитражное решение.
3 марта российский "Газпром" заявил о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".