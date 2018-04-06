Еврокомиссия пообещала Украине помощь в газовом споре с РФ

Пятница, 06 апреля 2018, 13:37

Европейская комиссия поможет Украине в выполнении решений Стокгольмского арбитража по транзиту газа.

Об этом заявил глава директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминик Ристори на брифинге в Киеве, передает "Інтерфакс-Україна".

"Мы будем помогать Украине в выполнении решений Стокгольмского арбитража. Также будем помогать Украине в проведении переговоров по транзиту газа после завершения контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом", - сказал Ристори.

"Транзит важен для Украины в части доходов, но он важен и для ЕС в контексте диверсификации путей поставок", - добавил представитель Еврокомиссии.

Ранее Еврокомиссия заявляла о готовности участвовать и выступать посредником в процессе урегулирования газового спора между Украиной и Россией.

Как сообщалось, Украина официально предупредила Евросоюз о том, что Россия не придерживается своих договорных обязательств по транзиту газа, а также отказывается выполнять решение Стокгольмского арбитража.

Напомним, 1 марта ПАО "Укртрансгаз" сообщил, что российский "Газпром" с начала года ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, которое соответствовало хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.

Также "Газпром" вернул "Нафтогазу" авансовый платеж, уплаченный украинской стороной в рамках выполнения решения арбитража, и отказался поставлять газ по предоплате. В Киеве заявили, что считают это отказом выполнять арбитражное решение.

3 марта российский "Газпром" заявил о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".