Великобритания созывает Совбез ООН из-за отчета ОЗХО по Солсбери

Четверг, 12 апреля 2018, 16:33

Великобритания предложила провести заседание Совета безопасности ООН в связи с докладом Организации по запрещению химического оружия по Солсбери.

Об этом говорится в сообщении постоянного представительства Великобритании при ООН в Twitter.

"Великобритания созвала заседание СБ ООН в связи с докладом ОЗХО по Солсбери. Ожидаем, что оно состоится на следующей неделе", - говорится в сообщении.

The UK has called for #UNSC meeting on the OPCW report on the Salisbury incident. We expect this to be held next week. https://t.co/81znOFW9Bl — UK at the UN 🇬🇧 (@UKUN_NewYork) 12 квітня 2018 р.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что отчет ОЗХО подтвердил ответственность России за покушение на жизнь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Напомним, Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Британии об отравлении в Солсбери.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй ранее заявила, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены военным нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок", разработанным Советским Союзом в 1970-х и 80-х годах.

Британская разведка считает, что вещество "Новичок" было изготовлено ​​на российской военной исследовательской базе в Саратовской области.

Россия отрицает причастность к отравлению семьи Скрипалей в Великобритании и утверждает, что "Новичок" на ее территории никогда не изготавливали.