В Германии готовят запрет закрывать лицо в суде

Федеральные земли Германии Северный Рейн-Вестфалия и Бавария планируют направить в Бундесрат законопроект, запрещающий скрывать лицо в суде.

Об этом в воскресенье, 26 августа, сообщает информагентство dpa, пишет DW.

Как отметил в интервью dpa министр юстиции Северного Рейна-Вестфалии Петер Бизенбах, сокрытие лица несовместимо с установлением истины и должно быть запрещено в суде, ведь без мимики и жестов свидетельство ничего не стоит.

"Если у свидетеля выступает пот на лбу, или его лицо искажает гримаса, то судьи должны иметь возможность учитывать это в оценке показаний", - заявил Бизенбах.

Законопроект подадут в Бундесрат по решению конференции министров юстиции обеих федеральных земель, состоявшейся в июне. Сейчас в Германии нет основательного запрета на закрывание лица в ходе судебного заседания.

Запрет, согласно планам авторов инициативы, должен распространяться также на маски, балаклавы и мотоциклетные шлемы и действовать в отношении всех участников судебного процесса. Исключения предусмотрены только для участников процесса, жизни которых угрожает опасность, а также для жертв нападений с применением кислоты.

Законопроект рассмотрят 21 сентября на первом заседании Бундесрата после летнего перерыва.