В Польше отвергли обвинения ИНП Украины в ошибках при исследовании в Грушовичах

Глава Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек заявил, что для него непонятны обвинения украинской стороны относительно ошибок во время исследования в Грушовичах на месте демонтированного памятника УПА.

Об этом сообщает Niezalezna.pl

Шарек таким образом прокомментировал письмо главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, который обвиняет польских специалистов в ошибках во время исследования в Грушовичах. По его мнению, польский ИНП ограничил место исследования и поэтому не мог найти останки воинов УПА.

"Мы действительно проявили добрую волю, пригласили украинскую сторону. Они были свидетелями всего, что делалось в Грушовичах. По окончании работ они благодарили нас за то, что мы сделали и что решили определенную проблему. Выяснилось, что там нет останков членов УПА и было согласие. К сожалению, это согласие длилось всего несколько десятков часов", - сказал Шарек.

"Высказанные теперь обвинения для нас полностью непонятны", - добавил глава польского ИНП.

Напомним, по словам польской стороны, археологические раскопки на кладбище в Грушовичах, которые эксперты ИНП Польши провели в конце мая, не подтвердили, что под разобранным в прошлом году памятником УПА были коллективные или отдельные могилы членов украинского военного формирования.

ИНП Польши заявил, что обнаружил под монументом "гражданские, отдельные захоронения 16 человек, в том числе мужчин, женщин и детей". Останки не эксгумированы. По закону, только наличие останков воинов УПА могло бы оправдать сохранение посвященного им памятника.