У Польщі заперечили звинувачення ІНП України у помилках при дослідженні у Грушовичах

Голова Інституту національної пам’яті Польщі Ярослав Шарек заявив, що для нього є незрозумілими звинувачення української сторони щодо помилок під час дослідження у Грушовичах на місці демонтованого пам’ятника УПА.

Про це повідомляє Niezalezna.pl

Шарек у такий спосіб прокоментував лист голови Інституту національної пам’яті України Володимира В’ятровича, який закидає польським спеціалістам помилки під час дослідження у Грушовичах. На його думку, польський ІНП обмежив місце дослідження і тому не міг знайти останки вояків УПА.

"Ми справді виявили добру волю, запросили українську сторону. Вони були свідками всього, що робилося у Грушовичах. По закінченні робіт вони дякували нам за те, що ми зробили і що розв’язали певну проблему. З’ясувалося, що там немає останків членів УПА і була згода. На жаль, ця згода тривала лише кілька десятків годин" - сказав Шарек.

"Висловлені тепер звинувачення для нас є повністю незрозумілими" - додав голова польського ІНП.

Нагадаємо, за словами польської сторони, археологічні розкопки на цвинтарі в Грушовичах, які експерти ІНП Польщі провели наприкінці травня, не підтвердили, що під розібраним торік пам’ятником УПА були колективні або окремі могили членів українського військового формування.

ІНП Польщі заявив, що виявив під монументом "цивільні, окремі поховання 16 осіб, зокрема чоловіків, жінок та дітей". Останки не ексгумовано. Згідно із законом, тільки наявність останків вояків УПА могла би виправдати збереження присвяченого їм пам’ятника.