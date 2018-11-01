МИД назвал новые санкции России продолжением агрессии против Украины

Министерство иностранных дел расценило введение Россией санкций против 322 украинских граждан и 68 компаний как продолжение российской агрессии против Украины.

Об этом говорится в заявлении МИД.

Как отметили в ведомстве, оправдание государством-агрессором своих действий являются надуманными и манипулятивными, а сами "специальные экономические меры" не имеют ничего общего с международным правом.

В МИД напомнили, что международные санкции против Кремля стали реакцией на российскую вооруженную агрессию.

"Они могут быть отменены после безусловного и окончательного прекращения российской незаконной оккупации Автономной Республики Крым, города Севастополь, части территории Донецкой и Луганской областей", - отмечается в заявлении.

"Украина предпримет все необходимые меры с целью защиты интересов юридических и физических лиц Украины как в рамках национального законодательства, так и с использованием инструментов международного права", - подчеркнули в МИД.

Напомним, Россия ввела санкции против 322 украинцев и 68 компаний. Среди тех, на кого распространяются соответствующие санкции - судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти и крупных украинских компаний и другие.