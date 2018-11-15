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ЕС наложит санкции на 5 причастных к организации "выборов" в ОРДЛО – СМИ

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ЕС наложит санкции на 5 причастных к организации "выборов" в ОРДЛО – СМИ

Четверг, 15 ноября 2018, 14:21

ЕС, вероятно, добавит 5 человек, которые, по его мнению, ответственны за организацию "выборов" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в список санкций.

Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Министры иностранных дел ЕС, вероятно, дадут зеленый свет в понедельник, и это станет официально известно чуть позже", - написал он.

ЕС считает "выборы", которые состоялись 11 ноября, незаконными и нелегитимными, и не признает их.

Министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудят ситуацию в Украине на встрече 19 ноября в Брюсселе.

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санкции Донбасс и ОРДЛО
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