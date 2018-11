ЕС наложит санкции на 5 причастных к организации "выборов" в ОРДЛО – СМИ

ЕС, вероятно, добавит 5 человек, которые, по его мнению, ответственны за организацию "выборов" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в список санкций.

Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Министры иностранных дел ЕС, вероятно, дадут зеленый свет в понедельник, и это станет официально известно чуть позже", - написал он.

the EU is likely to add 5 people that it considers responsible for organizing the "elections" in #Donbas to is sanctions list. EU foreign ministers likely to green light on Mon and it will become formal some time later. #Ukraine #Russia