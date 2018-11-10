США отложили санкционный дедлайн для компаний российского олигарха

Соединенные Штаты в пятницу заявили, что откладывают применения санкций к российским компаниям En +, "Русал" и Группа ГАЗ, поскольку их главный акционер работает над планом сокращения его доли.

Об этом пишет Reuters.

Министерство финансов США дало российскому олигарху Олегу Дерипаске времени до 12 декабря, чтобы сократить свои доли в трех компаниях, но заявило накануне, что перенесло этот срок до 7 января 2019 года. Таким образом США продлили срок досрочного завершения сделок по участию в капитале российских компаний, что предусматривают санкции.

"Компании предлагают существенные изменения в корпоративном управлении, которые могут привести к существенным изменениям в контроле над этими санкционированными юридическими лицами", - сказали в Минфине.

Минфин США наложил санкции в апреле на Дерипаску и несколько компаний, в которых он является большим акционером, со ссылкой на "преступные действия" России, а также на обвинения в преступном прошлом самого Дерипаски.

Санкции, самие жесткие после аннексии Крыма Москвой, несколько раз переносились, поскольку США рассматривают возможность, что Дерипаска больше не будет контролировать компании, среди других шагов.

"Русал" и ее партнер En + в последние месяцы взяли директора и руководство, не связанное с Дерипаской, в ​​рамках переговоров с Вашингтоном по ослаблению санкций США.

Опасения относительно влияния санкций на "Русал" привели к падению рынков алюминия. "Русал" - второй по величине в мире производитель после китайского "Хунцяо". Японская алюминиевая компания UACJ Corp. 1 ноября заявила, что исключает "Русал" из списка поставщиков в 2019 году из-за неопределенности относительно санкций.

В мае Дерипаска покинул совет директоров En +, крупнейшего акционера UC Rusal. Однако в Минфине США заявили, что это непосредственно не является основанием для вывода компании из-под санкций.