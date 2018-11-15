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ЄС накладе санкції на 5 причетних до організації "виборів" в ОРДЛО - ЗМІ

Четвер, 15 листопада 2018, 14:21

ЄС, ймовірно, додасть 5 осіб, які, на його думку, відповідальні за організацію "виборів" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, до списку санкцій.

Про це у своєму Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Джозвяк. 

"Міністри закордонних справ ЄС, ймовірно, дадуть зелене світло у понеділок, і це стане офіційним трохи згодом", - написав він.

ЄС вважає "вибори", що відбулися на 11 листопада, незаконними і нелегітимними, та не визнає їх.

Міністри закордонних справ країн-членів ЄС обговорять ситуацію в Україні на зустрічі 19 листопада в Брюсселі.

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санкції Донбас та ОРДЛО
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