ЄС накладе санкції на 5 причетних до організації "виборів" в ОРДЛО - ЗМІ

ЄС, ймовірно, додасть 5 осіб, які, на його думку, відповідальні за організацію "виборів" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, до списку санкцій.

Про це у своєму Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Джозвяк.

"Міністри закордонних справ ЄС, ймовірно, дадуть зелене світло у понеділок, і це стане офіційним трохи згодом", - написав він.

