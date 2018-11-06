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Британцы проголосовали бы за членство в ЕС в случае второго референдума о Brexit

Вторник, 6 ноября 2018, 08:35

Большинство британцев проголосовали бы за сохранение страны в составе ЕС в случае второго референдума относительно членства.

Таковы результаты опроса Survation для вещателя Channel, передает Reuters.

Сейчас дальнейшее членство в ЕС поддерживают 54% опрошенных. За то, чтобы выйти из блока готовы проголосовать 46%.

При этом те, кто поддерживает членство в ЕС, отмечают, что на референдуме в 2016 году не было известно окончательное видение договоренности между ЕС и Британией после ее выхода, поэтому народу нужно дать право проголосовать повторно.

Британия должна выйти из ЕС 29 марта следующего года, хотя Лондон и Брюссель до сих пор не согласовали условия соглашения, которое будет регулировать отношения между ЕС и Британией после Brexit.

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