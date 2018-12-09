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Тысячи сербов устроили протест из-за избиения оппозиционера

Воскресенье, 9 декабря 2018, 11:49

В Белграде вечером 8 декабря прошла многотысячная акция протеста в связи с нападением на оппозиционера Борко Стефановича, лидера Левой партии.

Об этом пишет Reuters.

Демонстранты требовали изменения политики президента Александара Вучича и правлящей сербской Прогрессивной партии.

 
 
 

23 ноября группа неизвестных напала на Стефановича в южном городе Крушевац, в результате чего он получил незначительные травмы. Вучич заявил, что причастных к избиению Стефановича вскоре арестовали. Впрочем, оппозиционные политики уверяют, что к избиению причастна Прогрессивная партия. В политсиле отвергают обвинения.

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Сербия