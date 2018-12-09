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В Лондоне тысячи людей вышли на митинг за Brexit

Воскресенье, 9 декабря 2018, 18:02

Тысячи людей с баннерами и флаги 9 декабря вышли на митинг в Лондоне в поддержку выхода Великобритании из Европейского союза.

Об этом пишет The Sunday Express.

Акцию организовала британская евроскептическая Партия независимости (UKIP) и некоторые другие организации. Участники демонстрации призвали правительство не допустить отказа от выхода из ЕС, а также требовали улучшения самой сделки о Brexit.

Как известно, 11 декабря в парламенте состоится голосование относительно будущего соглашения Британии с ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у британских парламентариев есть выбор: проголосовать за ее соглашение о выходе из ЕС, выйти из сообщества без соглашения или отказаться от Brexit вообще.

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