В Лондоне тысячи людей вышли на митинг за Brexit

Тысячи людей с баннерами и флаги 9 декабря вышли на митинг в Лондоне в поддержку выхода Великобритании из Европейского союза.

Об этом пишет The Sunday Express.

Акцию организовала британская евроскептическая Партия независимости (UKIP) и некоторые другие организации. Участники демонстрации призвали правительство не допустить отказа от выхода из ЕС, а также требовали улучшения самой сделки о Brexit.

🇬🇧 Hundreds of demonstrators with banners and flags attend a pro-Brexit rally in London that was organised by UKIP

📸 @photogator96 pic.twitter.com/lZ0NLV7yMd