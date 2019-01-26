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Торнадо в Анталии: повреждены аэропорт и центр города, есть погибшие

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Торнадо в Анталии: повреждены аэропорт и центр города, есть погибшие

Суббота, 26 января 2019, 14:16

Несколько торнадо в субботу обрушились на курортный турецкий город Анталия на юго-западе страны.

Об этом сообщает метеопортал Severe Weather Europe.

Очевидцы сообщат о как минимум пяти торнадо, которые нанесли серьезный ущерб центру Анталии. Торнадо сопровождались сильными грозами и градом.

 

Также пострадал аэропорт города, на фотографиях можно увидеть перевернутые автобусы и поврежденные самолеты.

 

Турецкое издание Hurriyet сообщает, что в результате стихийного бедствия погибли 13-летняя девочка и муниципальный работник.

По последним данным, пострадали 12 человек, в том числе пятеро членов семьи сирийских беженцев, среди которых трое детей.

По информации CNN Turk, два здания в городе были полностью разрушены, 21 серьезно повреждена, 208 получили средние повреждения.

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