Торнадо в Анталии: повреждены аэропорт и центр города, есть погибшие

Несколько торнадо в субботу обрушились на курортный турецкий город Анталия на юго-западе страны.

Об этом сообщает метеопортал Severe Weather Europe.

Очевидцы сообщат о как минимум пяти торнадо, которые нанесли серьезный ущерб центру Анталии. Торнадо сопровождались сильными грозами и градом.

Также пострадал аэропорт города, на фотографиях можно увидеть перевернутые автобусы и поврежденные самолеты.

Турецкое издание Hurriyet сообщает, что в результате стихийного бедствия погибли 13-летняя девочка и муниципальный работник.

По последним данным, пострадали 12 человек, в том числе пятеро членов семьи сирийских беженцев, среди которых трое детей.

По информации CNN Turk, два здания в городе были полностью разрушены, 21 серьезно повреждена, 208 получили средние повреждения.