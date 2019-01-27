В Париже водометами и слезоточивым газом разогнали митинг "желтых жилетов"

Полиция Парижа разогнала участников демонстрации "желтых жилетов", которые собирались провести первую "желтую ночь" на площади Республики.

Об этом сообщает BFMTV.

Несколько сотен человек собрались в субботу вечером на площади Республики после того как их прогнали с площади Бастилии. Сообщается, что сначала акция проходила в мирной атмосфере.

Однако позже прибыла полиция, которая для разгона митингующих использовала водометы и слезоточивый газ. Протестующие при этом жаловались, что их вытеснили с площади, несмотря на то, что их акция была разрешена мэрией Парижа до 22.00.

"Мы вышли на разрешенную демонстрацию на площади Республики после того как нас прогнали с площади Бастилии. "Желтая ночь" была разрешена. Я называю это государственным терроризмом, который с помощью газа мешает нам митинговать" - сказала одна из участниц акции.

В полиции утверждают, что разогнали демонстрантов, чтобы предотвратить столкновения.

В общем в субботу во Франции в акциях протеста "желтых жилетов" приняли участие 69 тысяч человек.