В столице Черногории прогремел взрыв

В столице Черногории Подгорице этой ночью произошел взрыв - в результате инцидента пострадавших нет.

Как сообщает RTCG, взрыв прогремел около 1:15 ночи возле ресторана "Нью-Йорк".

Мощный взрыв разбудил жителей Подгорицы. Он был такой силы, что взрывная волна выбила окна в ресторане.

Полиция сообщила, что в результате взрыва пострадавших нет.

Правоохранители остаются на месте для проведения расследования.