В столице Черногории прогремел взрыв
Понедельник, 28 января 2019, 10:47
В столице Черногории Подгорице этой ночью произошел взрыв - в результате инцидента пострадавших нет.
Как сообщает RTCG, взрыв прогремел около 1:15 ночи возле ресторана "Нью-Йорк".
Мощный взрыв разбудил жителей Подгорицы. Он был такой силы, что взрывная волна выбила окна в ресторане.
Полиция сообщила, что в результате взрыва пострадавших нет.
Правоохранители остаются на месте для проведения расследования.
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