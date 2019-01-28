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В столице Черногории прогремел взрыв

Понедельник, 28 января 2019, 10:47

В столице Черногории Подгорице этой ночью произошел взрыв - в результате инцидента пострадавших нет.

Как сообщает RTCG, взрыв прогремел около 1:15 ночи возле ресторана "Нью-Йорк".

Мощный взрыв разбудил жителей Подгорицы. Он был такой силы, что взрывная волна выбила окна в ресторане.

 

Полиция сообщила, что в результате взрыва пострадавших нет.

Правоохранители остаются на месте для проведения расследования.

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