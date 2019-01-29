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Послы G7 назвали реформы в Украине, которые поддержат во время председательства Франции

Вторник, 29 января 2019, 19:30

Группа послов стран Большой семерки по поддержке реформ в Украине определила ключевые реформы, на которые будет направлена ​​ее поддержка во время председательства Франции в G7 в течение 2019 года.

Об этом говорится в Twitter Группы поддержки Украины в рамках "Группы семи".

"Группа послов G7 по поддержке реформ в Украине отмечает прогресс в реформировании, совершенный начиная с 2015 года, и будет прилагать и в дальнейшем усилия для дальнейшего продвижения этих реформ. Она определила ключевые реформы, на которые будет направлена ​​ее поддержка в течение председательства Франции в G7", - говорится в сообщении.

Группа определила 5 направлений: верховенство права и борьба с коррупцией, экономическое развитие, оборона и безопасность, человеческий потенциал, эффективное управление.

 

Послы стран Большой семерки ранее заявляли, что ожидают от обновленной Центральной избирательной комиссии организации честных и прозрачных выборов в 2019 году, а от народных депутатов - избирательной реформы.

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