Правительство одобрило Годовую национальную программу Украина-НАТО

Правительство одобрило проект указа президента Украины "Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2019 год".

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Годовая национальная программа под эгидой Комиссии Украина-НАТО - это план стратегических реформ и других мероприятий, необходимых для обеспечения эффективной, целенаправленной и системной подготовки Украины к членству в НАТО.

"Этот документ впервые делает невозможным попадание в него формалистических и лишних задач и мероприятий. Мы впервые вводим показатели эффективности - индикаторы выполнения. Это даст нам возможность более эффективно продвигаться и стратегически сближаться с Североатлантическим альянсом", - сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Основной акцент в ГНП сделан на достижении соответствия критериям членства в НАТО, укреплении демократии, политической, экономической, судебной реформах, реформах избирательного законодательства, образования, науки, здравоохранения, росте экономики, борьбе с коррупцией, повышении благосостояния граждан, а также реформе сектора безопасности и обороны - в соответствии с рекомендациями Альянса, а также переводе Вооруженных сил на стандарты НАТО.