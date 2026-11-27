Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, заявил президент Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам внеочередного заседания Европейского совета в ночь с 26 на 27 ноября.

24 из 27 государств-членов ЕС (все, кроме Венгрии, Словакии и Чехии) поддержали предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине дополнительного кредита объемом до 45 млрд в 2027 году, однако окончательное решение не приняли. Следующая попытка договориться запланирована на очередное заседание Европейского совета 17-18 декабря.

"Мы обсудили предложение Еврокомиссии о дополнительном кредите для Украины. 24 государства-члена поддержали предложение. Одно из них, Болгария, будет участвовать только в невоенной составляющей, с особым вниманием к регионам, где проживает ее национальное меньшинство", – заявил Кошта.

Напомним, три государства ЕС – Венгрия, Словакия и Чехия – продолжают настаивать на том, что не желают присоединяться к новому кредиту для Украины на 45 млрд евро. Эти же три государства не участвуют в ранее согласованном кредите для Украины на 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Также президент Евросовета рассказал о результатах обсуждения долгосрочного бюджета Европейского союза на 2028-2034 годы.

"Мы работали, и у нас была очень интересная дискуссия на пленарном заседании, а также в различных рабочих группах. Мы не достигли согласия", – заявил Кошта.

Что касается семилетнего бюджета ЕС, президент Евросовета констатировал, что "некоторые государства-члены просили о дальнейших сокращениях, большинство выступило против дальнейших сокращений".

"Что касается распределения между различными приоритетами, значительное большинство государств-членов просило не сокращать финансирование сельского хозяйства и политики сплочения", – рассказал чиновник.

Он добавил, что лидеры ЕС вернутся к этим вопросам в декабре.

Еще накануне внеочередного заседания Европейского совета "Европейская правда" сообщала о возможности досрочного завершения саммита, несмотря на то, что он был запланирован на два дня.

Еще вечером 26 ноября "Европейской правде" стало известно, что достижения окончательной договоренности о финансировании Украины на саммите не ожидается, а решение может быть принято в декабре.

Как сообщала "Европейская правда", перед началом саммита премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что его государство присоединится только к невоенной составляющей нового кредита для Украины объемом 20 млрд евро.

Подробнее о противоречиях между государствами ЕС относительно будущего долгосрочного бюджета и перспектив финансирования Украины читайте в статье "Европейской правды" "Битва за 100 млрд. Как в ЕС готовят новый бюджет и будут ли в нем деньги для Украины".