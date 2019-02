В Сербии возобновились протесты против президента Вучича и правительства

В Сербии десятки тысяч людей вышли на улицы Белграда и других городов, чтобы вновь выразить свое недовольство правлением президента Александра Вучича и правительства во главе с его Прогрессивной партией.

Об этом сообщает Balkan Insight.

Протестующие призывали Вучича подать в отставку, а также заявляли о политическом давлении, насилии и угрозам свободе СМИ.

Протестующие, несли плакаты с надписями: "Проснись", "Восстание", "Это -началось" и "Я - не глупый".

The #1od5miliona protests have been spreading beyond Belgrade to many cities and towns across Serbia.



This weekend Valjevo in western Serbia joined the list, with citizens taking to the streets on Friday night for their first rally. pic.twitter.com/W9RCosCy9N