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В Сербии возобновились протесты против президента Вучича и правительства

Воскресенье, 10 февраля 2019, 11:53

В Сербии десятки тысяч людей вышли на улицы Белграда и других городов, чтобы вновь выразить свое недовольство правлением президента Александра Вучича и правительства во главе с его Прогрессивной партией.

Об этом сообщает Balkan Insight.

Протестующие призывали Вучича подать в отставку, а также заявляли о политическом давлении, насилии и угрозам свободе СМИ.

Протестующие, несли плакаты с надписями: "Проснись", "Восстание", "Это -началось" и "Я - не глупый".

В Белграде они прошли маршем возле важных учреждений, в том числе президентских и парламентских зданий и сербской общественной телекомпании RTS.

Протест в Белграде сопровождался или предшествовал маршам во многих других городах в последние несколько дней, где люди также освещали местные проблемы, обвиняя политику правящей Прогрессивной партии.

Во второй раз подобный марш был проведен также в Косово, на этот раз в этническом сербском городе Грачаница в центральной части Косово.

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