В Сербии возобновились протесты против президента Вучича и правительства
В Сербии десятки тысяч людей вышли на улицы Белграда и других городов, чтобы вновь выразить свое недовольство правлением президента Александра Вучича и правительства во главе с его Прогрессивной партией.
Об этом сообщает Balkan Insight.
Протестующие призывали Вучича подать в отставку, а также заявляли о политическом давлении, насилии и угрозам свободе СМИ.
Протестующие, несли плакаты с надписями: "Проснись", "Восстание", "Это -началось" и "Я - не глупый".
The #1od5miliona protests have been spreading beyond Belgrade to many cities and towns across Serbia.— Balkan Insight (@BalkanInsight) 9 лютого 2019 р.
This weekend Valjevo in western Serbia joined the list, with citizens taking to the streets on Friday night for their first rally. pic.twitter.com/W9RCosCy9N
В Белграде они прошли маршем возле важных учреждений, в том числе президентских и парламентских зданий и сербской общественной телекомпании RTS.
Протест в Белграде сопровождался или предшествовал маршам во многих других городах в последние несколько дней, где люди также освещали местные проблемы, обвиняя политику правящей Прогрессивной партии.
Во второй раз подобный марш был проведен также в Косово, на этот раз в этническом сербском городе Грачаница в центральной части Косово.