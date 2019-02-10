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Brexit: Мэй попросит у депутатов больше времени, чтобы изменить соглашение

Воскресенье, 10 февраля 2019, 14:43

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй попросит членов парламента дать ей больше времени для внесения изменений в соглашение о Brexit в части об ирландской границе.

Об этом сообщает ВВС.

Мэй на следующей неделе должна отчитаться перед депутатами после попытки убедить ЕС внести изменения.

Ожидается, что премьер-министр пообещает парламенту еще одно голосование по другим вариантам Brexit, если соглашение еще не будет готово к концу февраля.

Если к среде не будет согласовано никаких изменений, что вполне вероятно, Мэй обратится к депутатам и скажет, что нужно больше времени.

В четверг депутаты обсудят ход переговоров и, возможно, поправки к соглашению.

По данным СМИ, некоторые министры готовы подать в отставку, чтобы поддержать поправки, которые заставят Мэй отложить Brexit.

Однако премьер обещает министрам, что, если до 27 февраля не будет заключено соглашение, у депутатов будет еще одна возможность представить поправки с изложением альтернативных вариантов.

Эти варианты могут включать продление статьи 50, чтобы дать больше времени для достижения соглашения с Брюсселем.

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