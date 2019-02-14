МИД Молдовы просит правительство отозвать посла страны в Москве

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы направило правительству запрос об отзыве Андрея Негуцы с должности посла Молдовы в России.

Об этом сообщает Newsmaker.

В МИД не сообщили причин отзыва Андрея Негуцы с должности посла, но отметили, что это точно не связано с ситуацией с молдавскими летчиками, которых освободили из плена в Афганистане и находящихся сейчас в Москве.

Решение об отзыве посла должно принять правительство на очередном заседании. После этого указ об отставке дипломата должен подписать президент.

Советник президента Игоря Додона по внешней политике Аурел Чокой рассказал, что ему ничего не известно о предложении МИД отозвать Негуцу с должности посла. Однако он сообщил, что сейчас дипломат находится в Кишиневе, поскольку его вызвали для консультаций.

Чокой подчеркнул, что назначение и отзыв послов — прерогатива главы государства. Поэтому, продолжил он, без одобрения президента посла Молдовы в России нельзя снять с должности.