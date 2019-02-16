Президент Румынии призвал к усилению присутствия НАТО в Черноморском регионе

Президент Румынии Клаус Иоганнис призвал к большему присутствию НАТО в Черноморском регионе.

С таким призывом он выступил в субботу в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает "Европейская правда".

Иоганнис подчеркнул: усиленная пристунисть Альянса необходима ввиду последних событий на Черном море. "Черноморский регион и ситуация с безопасностью в нем является большим вызовом, как мы увидели недавно. Поэтому мы нуждаемся в большем присутствии НАТО там", - заявил Иоганнис.

Ситуацию в регионе Иоганнис описал не как стабильную и безопасную, а "постоянно меняющуюся", которая требует реагирования.

Президент Румынии, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, отметил, что и ЕС и Североатлантический Альянс продолжат реагировать на российскую угрозу.

"Мы не можем игнорировать вызовов на восточном фланге. В то время, как ЕС имплементирует решение по санкциям и продолжит это делать, НАТО усиливает свой восточный фланг", - заверил Йоганнис.

Вместе с тем он призвал к углублению сотрудничества между европейскими партнерами в сфере безопасности и сфокусироваться в поиске консенсусов в пределах НАТО.