Генсек НАТО после встречи с Лавровым: изменений по ракетному договору нет

Россия не дает положительных сигналов относительно своих намерений вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы начали планирование и подготовку к миру без договора. Мы не можем быть наивными", - сказал Столтенберг, которого цитирует в Twitter журналистка Терри Шульц.

#NATO SecGen @jensstoltenberg says his meeting with #Russian FM Lavrov was "professional" but "there were no new signals from the Russian side" on willingness to come into compliance with the INF treaty. #MSC2019