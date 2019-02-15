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Генсек НАТО после встречи с Лавровым: изменений по ракетному договору нет

Пятница, 15 февраля 2019, 17:37

Россия не дает положительных сигналов относительно своих намерений вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы начали планирование и подготовку к миру без договора. Мы не можем быть наивными", - сказал Столтенберг, которого цитирует в Twitter журналистка Терри Шульц.

Столтенберг также отметил, что предложения России разрешить "инспекцию" ракет 9M729 не соответствуют условиям договора о РСМД.

Как известно, США готовы продолжить переговоры по договору, если Россия согласится уничтожить ракеты 9M729.

Россия в свою очередь заявила, что США должны уничтожить свои системы противоракетной обороны MK-41, развернутые в Румынии, чтобы вернуться к соблюдению ракетного договора.

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Альянс Ядерное оружие
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