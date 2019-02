В Албании на антиправительственном митинге произошли насильственные столкновения

В Албании на антиправительственном митинге произошли столкновения между тысячами сторонников албанской оппозиции и полицией.

Как сообщает AP, оппозиция собрала митинг против коррумпированности и неефективности кабинета министров.

Сторонники оппозиции под руководством Демократической партии прорвались через полицейские ряды, пытаясь войти в здание премьер-министра Эдди Рамы.

Opposition protest in front of the Prime Minister Office turns violent. Protesters throw objects at police and try to enter the building #Tirana #Albania pic.twitter.com/fGtWdEobHC