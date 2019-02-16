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Канада выделит Украине $25 млн на прозрачные выборы

Суббота, 16 февраля 2019, 17:09

Канада обеспокоена тем, чтобы президентские выборы в Украине прошли прозрачно, и предоставит $25 млн для обеспечения безопасности от попыток внешнего вмешательства.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд во время Украинского ланча, организованного Фондом Виктора Пинчука в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает издание "Новое время".

Кроме того, в Украину из Канады приедут более 100 человек для мониторинга честности выборов.

"В Украине многие разочарованы в реформах, таких много даже среди моих друзей. Поэтому украинцы должны получить честные выборы, чтобы определиться с тем, кто будет управлять их страной", - отметила Фриланд.

"Присоединяйтесь к Канаде и ОБСЕ для обеспечения прозрачности украинских выборов", - обратилась Фриланд к присутствующим на ланче представителям Госдепа и Еврокомиссии.

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