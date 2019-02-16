Путин пожаловался Макрону на украинские выборы

Президент России Владимир Путин пожаловался президенту Франции Эммануэлю Макрону, что накануне выборов в Украине активизировалась антироссийская кампания.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора двух лидеров.

"При обмене мнениями по Украине Владимир Путин привлек внимание Эммануэля Макрона к антироссийской кампании киевской власти, которая активизировалась в контексте предстоящих в марте президентских выборов", - говорится в сообщении.

Путин, по информации его пресс-службы, заявлял, что действия украинской стороны, включая решение не допускать на выборы российских наблюдателей, а также отказаться от организации избирательных участков в России, противоречат "общепринятым демократическим нормам и принципам ОБСЕ".

Заметим, в пресс-службе французского президента деталей обсуждения украинского вопроса не раскрыли. Основной темой разговора была Сирия.