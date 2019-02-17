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Протесты "желтых жилетов": Макрон осудил антисемитский инцидент

Воскресенье, 17 февраля 2019, 12:01

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем Twitter осудил антисемитскую брань, направленную на выдающегося интеллектуала группой протестующих из движения "желтых жилетов" в Париже.

Полиция пришлось защитить философа Алена Финкелькрота после того, как его засыпали оскорблениями и антиеврейскими насмешками во французской столице.

Президент Макрон сказал, что это "абсолютное отрицание" того, что сделало Францию великой. "Мы не потерпим этого", - добавил он.

 
Ален Фінкелькрот
GETTY IMAGES

Десятки тысяч приняли участие в антиправительственных акциях протеста в субботу.

Полиция использовала слезоточивый газ для того, чтобы контролировать толпу, когда так называемые "желтые жилеты" вышли на улицы по всей стране в течение 14-ти подряд выходных.

В субботу в Париже офицеры вмешались, чтобы сформировать барьер после того, как группа лиц, принимавших участие в марше, столкнулась с Финкелькротом и начала словесно оскорблять его, пишет BBC.

69-летний еврейский академик рассказал газете Le Parisien, что слышал, как люди кричали "грязный сионист" и "сбросься в канал".

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