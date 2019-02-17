Трамп: ЕС должен забрать 800 боевиков ИГИЛ, захваченных в Сирии

Президент США Дональд Трамп сказал, что ЕС должен забрать 800 европейских боевиков ИГИЛ, захваченных в Сирии силами, поддерживаемыми США, и провести суд над ними.

"Соединенные Штаты просят Британию, Францию, Германию и других европейских союзников забрать более 800 боевиков ИГИЛ, которых мы захватили в Сирии, и взять их под суд. Халифат готов к падению. Альтернатива не является хорошей, ведь мы будем вынуждены их освободить", - написал Трамп в Twitter.

Некоторые страны ЕС, в частности Франция, заявили, что готовятся вернуть своих бывших джихадистов, но Великобритания была более устойчивой, заявив, что боевики, содержащиеся сирийскими курдскими союзниками Запада, могут вернуться только через консульскую помощь в Турции.

"США не хотят наблюдать за тем, как эти бойцы ИГИЛ пронизывают Европу, куда они ожидаемо вернутся. Мы делаем так много и тратим так много - время другим активизироваться и выполнить работу, если они способны к этому. Мы отступаем после 100% победы над Халифатом!" - добавил Трамп.