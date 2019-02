На соборе в Солсбери неизвестные вывесили флаг России

На строительных лесах, установленных у Солсберийского собора, в ночь на 17 февраля неизвестные вывесили российский флаг.

Соответствующие фото в Twitter начали публиковать местные жители.

I will hide the British family from the attack of the Russian flags. inexpensive.

🇷🇺🇷🇺🇷🇺#Salisbury pic.twitter.com/qTydBmgjjc — SRBNIK (@srbnik) 17 лютого 2019 р.

Джон Глен, член парламента от Солсбери заявил, что вскоре флаг сняли.

"Какая глупая затея - насмехаться над серьезными событиями, через которые, к сожалению, пришлось пройти Солсбери в прошлом году", - написал он.

Thankfully it has been removed now - what a stupid stunt - mocking the serious events sadly experienced in Salisbury last year https://t.co/eDUBFhuOT4 — John Glen MP (@JohnGlenUK) 17 лютого 2019 р.

В полиции заявили, что изучают записи с камер наблюдения.

Как известно, Великобритания обвинила российскую военную разведку в применении химического агента в Солсбери против бывшего шпиона Сергея Скрипаля в марте прошлого года.