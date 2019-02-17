На соборе в Солсбери неизвестные вывесили флаг России
На строительных лесах, установленных у Солсберийского собора, в ночь на 17 февраля неизвестные вывесили российский флаг.
Соответствующие фото в Twitter начали публиковать местные жители.
@BBCBreaking @journalupdate @SpireFM How dare some stupid fool disrespect our city. After everything this city has got through it does not need this. #salisbury #youwontbringusdown pic.twitter.com/y30vESR7gA— Lee Martin (@lmjm12) 17 лютого 2019 р.
I will hide the British family from the attack of the Russian flags. inexpensive.— SRBNIK (@srbnik) 17 лютого 2019 р.
🇷🇺🇷🇺🇷🇺#Salisbury pic.twitter.com/qTydBmgjjc
Джон Глен, член парламента от Солсбери заявил, что вскоре флаг сняли.
"Какая глупая затея - насмехаться над серьезными событиями, через которые, к сожалению, пришлось пройти Солсбери в прошлом году", - написал он.
Thankfully it has been removed now - what a stupid stunt - mocking the serious events sadly experienced in Salisbury last year https://t.co/eDUBFhuOT4— John Glen MP (@JohnGlenUK) 17 лютого 2019 р.
В полиции заявили, что изучают записи с камер наблюдения.
Как известно, Великобритания обвинила российскую военную разведку в применении химического агента в Солсбери против бывшего шпиона Сергея Скрипаля в марте прошлого года.