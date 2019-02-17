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На соборе в Солсбери неизвестные вывесили флаг России

Воскресенье, 17 февраля 2019, 15:37

На строительных лесах, установленных у Солсберийского собора, в ночь на 17 февраля неизвестные вывесили российский флаг.

Соответствующие фото в Twitter начали публиковать местные жители.

Джон Глен, член парламента от Солсбери заявил, что вскоре флаг сняли.

"Какая глупая затея - насмехаться над серьезными событиями, через которые, к сожалению, пришлось пройти Солсбери в прошлом году", - написал он.

В полиции заявили, что изучают записи с камер наблюдения.

Как известно, Великобритания обвинила российскую военную разведку в применении химического агента в Солсбери против бывшего шпиона Сергея Скрипаля в марте прошлого года.

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