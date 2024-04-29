В Чехии отложили дело о взрывах на складах боеприпасов, в которых винит разведку в РФ

Уголовные следователи Национального центра по борьбе с организованной преступностью Чехии (NCOZ) отложили дело о взрывах на складе боеприпасов в городе Врбетице в Злинском крае, в результате которых в 2014 году погибли два человека.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Ceske Noviny.

Полиция считает доказанным, что взрывы совершили сотрудники российской военной разведки ГРУ. Они хотели помешать доставке боеприпасов в районы, где Россия проводила военные операции.

Из-за того, что подозреваемые находятся в России, которая отказалась сотрудничать с чешской полицией, уголовные следователи не могли начать их уголовное преследование.

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В связи со взрывом полиция разыскивала мужчин, которых также подозревают в отравлении бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери в 2018 году.

СМИ идентифицировали этих людей как агентов военной спецслужбы ГРУ Александра Мышкина и Анатолия Чепигу. Они якобы отдали приказ провести проверку склада боеприпасов.

В то время на складе якобы хранилось оружие бизнесмена, который поставлял боеприпасы в Украину. Кроме гибели двух человек, по данным полиции, взрывы нанесли ущерб на сумму более миллиарда крон.

По словам директора Службы безопасности информации Чехии (BIS) Михала Куделки, важно, что информация, ранее собранная службой в сотрудничестве с полицией, была подтверждена: "NCOZ провел первоклассную работу над очень сложным делом и доказал, что офицеры российской военной разведки ГРУ совершили ужасное нападение на нашу территорию, которое стоило жизни двум невинным гражданам Чехии и нанесло ущерб имуществу на миллиард".

Отношения Чехии и России значительно ухудшились после того, как в 2021 году чешская разведка и следователи обнаружили, что агенты российских спецслужб были причастны к взрывам 2014 года.

Вскоре произошел дипломатический скандал, который проявился в высылке дипломатов и служащих диппредставительств.