Литовский депутат, оскандалившийся антисемитскими заявлениями, сложит мандат

Литовский депутат Ремигиюс Жемайтайтис, признанный нарушителем присяги и конституции за антисемитские высказывания, уходит с должности члена Сейма литовского парламента.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

На прошлой неделе Конституционный суд Литвы постановил, что Жемайтайтис нарушил присягу и грубо нарушил конституцию своими высказываниями о евреях.

После этого решения законодатели проголосовали бы за лишение Жемайтайтиса полномочий, если бы он не ушел в отставку добровольно.

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"В понедельник, 29 апреля, в 9:37 Центральная избирательная комиссия получила по электронной почте заявление Ремигиюса Жемайтайтиса о сложении им полномочий депутата Сейма", – говорится в сообщении комиссии.

Вопрос об отставке Жемайтайсиса будет включен в повестку дня следующего заседания избирательной комиссии, говорится в сообщении.

Жемайтайтис, председатель партии "Заря Немана", сейчас баллотируется в президенты Литвы.

Также избирательная комиссия установила, что он использовал свое служебное положение депутата Сейма во время президентской избирательной кампании.

В июне прошлого года генеральная прокуратура Литвы начала досудебное расследование в связи с публикациями депутата Сейма Ремигиюса Жемайтайтиса о евреях.

Жемайтайтис опубликовал в Facebook несколько антисемитских заявлений: он был возмущен визитом премьер-министра Ингриды Шимоните в Израиль, а также обвинил евреев в ссылках и убийствах литовцев.

В мае, комментируя снос палестинской школы неподалеку от Вифлеема, он приравнял действия Израиля с агрессией Владимира Путина против Украины.

В июле прошлого года в Сейме Литвы решили рассмотреть возможность объявить импичмент Жемайтису.