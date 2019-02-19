На курорте в Швейцарии сошла лавина, ищут дюжину людей

На горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии сошла лавина, которая могла похоронить до 12 лыжников.

Об этом сообщило швейцарское издание Blick.

Полиция кантона Вале подтвердила, что лавина сошла в 14.15. По информации оператора горнолыжного подъемника, лавина сошла по горнолыжному склону Кандагар.

Avalanche Crans Montana pic.twitter.com/Yt1CcejU4H — Laure Lugon Zugravu (@LaureLugon) 19 лютого 2019 р.

По данным местных властей, под снегом оказались от 10 до 12 человек, однако точное количество не подтверждено. Один из спасателей заявил, что число жертв может составлять "от 15 до 0".

Два вертолета и многочисленные спасательные команды ищут пропавших. Спасательную операцию поддерживают военные.