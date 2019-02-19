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На курорте в Швейцарии сошла лавина, ищут дюжину людей

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На курорте в Швейцарии сошла лавина, ищут дюжину людей

Вторник, 19 февраля 2019, 18:23

На горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии сошла лавина, которая могла похоронить до 12 лыжников.

Об этом сообщило швейцарское издание Blick.

Полиция кантона Вале подтвердила, что лавина сошла в 14.15. По информации оператора горнолыжного подъемника, лавина сошла по горнолыжному склону Кандагар.

По данным местных властей, под снегом оказались от 10 до 12 человек, однако точное количество не подтверждено. Один из спасателей заявил, что число жертв может составлять "от 15 до 0".

Два вертолета и многочисленные спасательные команды ищут пропавших. Спасательную операцию поддерживают военные.

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Швейцария инциденты
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