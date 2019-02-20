Правительство Румынии чрезвычайным указом изменило судебное законодательство

Правительство Румынии изменило судебное законодательство посредством чрезвычайного указа, вызвав резкую критику со стороны президента Клауса Йоханниса.

Об этом сообщает Reuters.

Указ был последним в серии законодательных и кадровых изменений, которые правящие социал-демократы внесли в последние два года. По мнению Европейской комиссии, Госдепартамента США и тысяч румынских магистратов, эти изменения угрожают независимости судебной власти и верховенству закона.

Президент Румынии заявил, что этот шаг ослабит независимость прокуроров и усилит политический контроль над судебной системой.

"Как румыны, так и европейские лидеры знают, что нет другого оправдания этой навязчивой идее ослабить румынскую систему правосудия до неэффективности, кроме как безопасность личных интересов. Румыния не может быть передана тем, кто хочет установить политический контроль над судебной системой", - написал Йоханнис в Facebook.

Изменения включают в себя положение о том, что временно назначенные лица не могут управлять высшими органами прокуратуры более 45 дней.

Это положение непосредственно касается антикоррупционного агентства страны, которая вынесла тысячи приговоров в отношении политиков высокого уровня, в том числе и правящей партии.

Агентство возглавляли временные руководители, так как в прошлом году министр юстиции Тудорел Тоадер вынудил отстранить от должности бывшего руководителя Лауру Кодруту Ковеши.

Указ также отменяет надзор генерального прокурора над подразделением прокуратуры, которому поручено расследовать дела магистратов.