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ЕС отменит санкции против Андрея Клюева – журналист

Пятница, 22 февраля 2019, 14:01

Европейский Союз, вероятно, исключит из санкционного списка экс-главу администрации президента Андрея Клюева.

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"ЕС, скорее всего, отменит замораживание активов руководителя администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Клюева. Санкции против Януковича и 11 других его соратников планируется продлить еще на один год", - написал журналист.

В ноябре прошлого года Европейский суд в Люксембурге принял решение об отмене санкций ЕС, введенных Советом Евросоюза против Андрея Клюева в марте 2017 года.

Это решение суда не отменило решение Совета ЕС от 2018 года о продлении замораживания активов против Клюева, поэтому он остается под европейскими санкциями минимум до 6 марта 2019 года.

Напомним, брат Андрея Клюева, бывший народный депутат Сергей Клюев, первым среди соратников экс-президента Виктора Януковича добился в Европейском суде снятия действующих санкций ЕС. Санкции, введенные против него в 2017 году, были сняты в феврале 2018 года, то есть за месяц до завершения их срока действия.

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