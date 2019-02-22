Россия предложила Сальвини 3 млн евро на выборы в ЕС – СМИ

Россия готовилась помочь итальянскому ультраправому вице-премьеру Маттео Сальвини достичь успеха на выборах в Европарламент в мае подпольным финансированием в 3 млн евро для его партии "Лиги".

Об этом говорится в расследовании L'Espresso.

Деньги должны были поступать через соглашение о поставках дизельного топлива, заключенное между российской государственной компанией и помощником Сальвини Джанлукой Савоини в Москве в октябре прошлого года.

Савоини совершил десятки поездок в Москву, Крым и на Донбасс и с самого начала возглавлял переговоры по российскому финансированию Сальвини, говорится в материале.

Журналисты отследили встречу Савоини с россиянами в Москве, которую у Сальвини не афишировали. Во время них речь шла о поставках 250 тыс. тонн российского топлива итальянской компании.

В материале отмечается, что неизвестно, была ли заключена сделка.