15-я суббота протестов во Франции: "желтые жилеты" начали новые демонстрации

Во Франции стартовала 15 волна протестов "желтых жилетов", которые в последние недели сопровождались насильственными действиями и антисемитскими инцидентами.

Об этом сообщает BFMTV.

14-я волна протестов в прошлую субботу мобилизовала 41500 митингующих по всей стране в сравнении 282 тысячами 17 ноября – в первый уикенд протестов.

В Париже в субботу всего запланировано 5 акций "желтых жилетов", три из них в форме демонстраций.

Сотни людей собрались в субботу возле Триумфальной арки для марша через богатые кварталы, чтобы протестовать против политики правительства, которую они считают выгодной для богатых. Организаторы призвали к мирным акциям.

Акции запланированы и в других французских городах, в частности в Бордо и Тулузе, где протестующие часто вступают в стычки с полицией.