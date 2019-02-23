15-я суббота протестов во Франции: "желтые жилеты" начали новые демонстрации
Во Франции стартовала 15 волна протестов "желтых жилетов", которые в последние недели сопровождались насильственными действиями и антисемитскими инцидентами.
Об этом сообщает BFMTV.
14-я волна протестов в прошлую субботу мобилизовала 41500 митингующих по всей стране в сравнении 282 тысячами 17 ноября – в первый уикенд протестов.
В Париже в субботу всего запланировано 5 акций "желтых жилетов", три из них в форме демонстраций.
Сотни людей собрались в субботу возле Триумфальной арки для марша через богатые кварталы, чтобы протестовать против политики правительства, которую они считают выгодной для богатых. Организаторы призвали к мирным акциям.
Акции запланированы и в других французских городах, в частности в Бордо и Тулузе, где протестующие часто вступают в стычки с полицией.