В парламент Британии готовятся внести предложение второго референдума о Brexit

Лидер Либерал-демократической партии Британии Винс Кейбл заявил, что его партия на следующей неделе внесет в парламент предложение второго референдума о Brexit.

Об этом сообщает Independent.

"Ради блага нашей страны мы будем сотрудничать на основе общих ценностей, не в последнюю очередь чтобы остановить Brexit Терезы Мэй и Джереми Корбина" - сказал Кейбл.

"Вот почему я могу объявить, что либеральные демократы снова попытаются обеспечить межпартийную поддержку поправки, которая призывает к голосованию народа с возможностью остаться в ЕС", - добавил он.

Пока не понятно, поддержат ли другие политические группы поправку о новый референдум в среду, когда депутаты будут иметь еще одну возможность подать альтернативные предложения для следующих шагов в процессе Brexit.

Кейбл анонсировал переговоры с депутатами, которые покинули ряды консерваторов и лейбористов за несогласие с линией руководства.

Как сообщалось, трое британских министров заявили, что Brexit должен быть отложен, если парламент не проголосует за соглашение с ЕС в ближайшие дни.