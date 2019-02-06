Страны НАТО в среду подпишут протокол о присоединении Македонии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Греции Ципрас во вторник договорились о необходимости удерживать "каналы диалога" между их странами, которые трижды с начала 1970-х годов находились на грани войны и остаются разделенными по ряду вопросов.

Об этом пишет AP.

"Если бы я не смог поднять трубку, и президент не брал телефон, чтобы связаться с нами, мы, скорее всего, часто оказывались бы перед опасной эскалацией", - сказал Ципрас. "Поэтому я рад, что между нами есть такой уровень общения и искренность".

Ципрас добавил во время совместной пресс-конференции с турецким президентом, что союзники по НАТО согласились принять меры, чтобы ослабить напряжение из-за десятилетних территориальных споров в Эгейском море. Он не уточнил.

По Кипру премьер-министр призвал к "справедливому и прочному" урегулированию.

Напряженность вспыхнула из-за разведки газа на Кипре. Турция настаивает на том, что разведка газа Кипром нарушает ее права и права турок-киприотов на потенциальные месторождения углеводородов.

"Я считаю, что мы, как Турция, можем мирно решить все вопросы с Грецией на основе справедливости", - сказал Эрдоган.

Однако Эрдоган подчеркнул, что Турция ожидает больше сотрудничества от Греции в возвращении подозреваемых в совершении преступлений, заявив, что страна не должна стать убежищем для заговорщиков.

Анкара и Афины провели 2018 в спорах и взаимных обвинениях из-за морских инцидентов.