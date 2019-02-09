В Париже – первые столкновения на акции "желтых жилетов", одному из митингующих оторвало руку

Первые столкновения произошли между участниками протестов "желтых жилетов" в Париже и правоохранителями, один из демонстрантов в ходе противостояния потерял руку.

Об этом сообщает Le Figaro.

По данным медиков, мужчина потерял руку в противостоянии под зданием Национальной ассамблеи Франции (нижней палаты парламента). По словам очевидцев, причиной тяжелой травмы стала граната, которую правоохранители бросили в толпу, пытаясь оттеснить протестующих, штурмовавших ограду парламента.

Сообщается, что пострадавший – фотограф "желтых жилетов", который хотел отбросить гранату, которая прилетела в группу митингующих, однако она разорвалась в его руке.

Префектура полиции Парижа подтвердила, что во время столкновений тяжелое ранение в руку получил один из демонстрантов. Он сейчас в больнице.

Во Франции в субботу продолжается 13-я волна мобилизации "желтых жилетов". Первые столкновения в Париже были зафиксированы в 12.30 по местному времени. Полиция пыталась разогнать демонстрантов слезоточивым газом.