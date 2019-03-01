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Нелегалы ​​из Туниса перепутали французский и белорусский Брест

Пятница, 1 марта 2019, 17:15

Брестские пограничники задержали вблизи белорусско-польской границы двух нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет Беларуси.

Инцидент произошел 28 февраля. Мужчины без документов пытались обойти пункт пропуска "Варшавский мост".

Нарушители представились гражданами Сирии. Других сведений они не предоставили, ссылаясь на языковой барьер.

Однако, по оперативной информации, иностранцы, вероятно, являются гражданами Туниса. При попытке нарушения границы они планировали использовать географические карты Польши и города Бреста, но только не белорусского, а расположенного во Франции.

В отношении задержанных начат административный процесс за нарушение пограничного законодательства. До установления личности они будут находиться в изоляторе временного содержания Брестской пограничной группы.

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