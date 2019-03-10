Глава МИД Германии: ЕС готов усилить санкции против Венесуэлы

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз в случае необходимости может усилить санкции против Венесуэлы.

Об этом он сказал в интервью Tagesspiegel.

Маас подчеркнул, что необходимо поддерживать мощное международное давление на Венесуэлу.

"Мы в ЕС готовы ввести дополнительные санкции, если это будет необходимо", — заявил он.

Министр добавил, что страны ЕС не хотят принимать участие в игре с задержкой времени, которую, по его словам, начал венесуэльский президент Николас Мадуро.

"Наша поддержка Хуана Гуайдо неоспорима", - заявил Маас, добавив, что высылка немецкого посла не повлияет на позицию Германии, но будет способствовать увеличению напряженности в регионе.