Глава МИД Германии: ЕС готов усилить санкции против Венесуэлы
Воскресенье, 10 марта 2019, 12:59
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз в случае необходимости может усилить санкции против Венесуэлы.
Об этом он сказал в интервью Tagesspiegel.
Маас подчеркнул, что необходимо поддерживать мощное международное давление на Венесуэлу.
"Мы в ЕС готовы ввести дополнительные санкции, если это будет необходимо", — заявил он.
Министр добавил, что страны ЕС не хотят принимать участие в игре с задержкой времени, которую, по его словам, начал венесуэльский президент Николас Мадуро.
"Наша поддержка Хуана Гуайдо неоспорима", - заявил Маас, добавив, что высылка немецкого посла не повлияет на позицию Германии, но будет способствовать увеличению напряженности в регионе.
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