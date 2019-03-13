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ЕС рассчитывает, что Британия решит отложить Brexit

Среда, 13 марта 2019, 13:07

Еврокомиссар по вопросам бюджета и людских ресурсов Гюнтер Эттингер рассчитывает, что Великобритания решит отложить выход из Европейского Союза.

Об этом он заявил в комментарии немецкому агентству dpa, который цитирует издание Die Zeit.

"Тогда мы увидим, какие для этого будут причины, и мы благосклонно их рассмотрим", - сказал представитель Европейской комиссии.

Еврокомиссар выразил оптимизм, что продолжение процесса выхода позволит принять соглашение о Brexit между Лондоном и Брюсселем. "В любом парламенте бывает движение, в том числе в британском", - добавил он.

Накануне Палата общин парламента во второй раз отклонила соглашение о выходе из ЕС, на этот раз с изменениями, которые Тереза ​​Мэй в понедельник согласовала с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Британский парламент проведет в среду голосование, чтобы заблокировать Brexit без соглашения с ЕС.

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Brexit Великобритания Еврокомиссия
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