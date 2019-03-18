Президент Австрии призывает Европу "не танцевать под дудку Трампа"

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен считает, что европейские страны должны демонстрировать большее сопротивление политике президента США Дональда Трампа.

Об этом он сказал в интервью изданию Welt, сообщает Die Presse.

"Европейцы не должны плясать под дудку Трампа" - сказал Ван дер Беллен.

В частности, он напомнил о ситуации с ядерной сделкой с Ираном. По словам президента Австрии, решение Трампа выйти из соглашения и запретить европейским компаниям ведение бизнеса с этой страной под угрозой санкций было беспричинным.

"По моему мнению, он зашел слишком далеко", - заявил Ван дер Беллен.

Президент Австрии подчеркнул, что европейские страны должны вести более независимую политику также и в других вопросах.