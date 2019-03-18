Президент Австрии призывает Европу "не танцевать под дудку Трампа"
Понедельник, 18 марта 2019, 09:57
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен считает, что европейские страны должны демонстрировать большее сопротивление политике президента США Дональда Трампа.
Об этом он сказал в интервью изданию Welt, сообщает Die Presse.
"Европейцы не должны плясать под дудку Трампа" - сказал Ван дер Беллен.
В частности, он напомнил о ситуации с ядерной сделкой с Ираном. По словам президента Австрии, решение Трампа выйти из соглашения и запретить европейским компаниям ведение бизнеса с этой страной под угрозой санкций было беспричинным.
"По моему мнению, он зашел слишком далеко", - заявил Ван дер Беллен.
Президент Австрии подчеркнул, что европейские страны должны вести более независимую политику также и в других вопросах.
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