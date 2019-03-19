Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Европарламенте показали фильм об украинских "заложниках Путина"

ЕС рассказал, от чего будет зависеть решение о переносе даты Brexit

Нападение в трамвае Нидерландов: следователи рассматривают террористический мотив

Посла США в Германии нужно выслать домой – заместитель главы Бундестага






ЕС рассказал, от чего будет зависеть решение о переносе даты Brexit

Вторник, 19 марта 2019, 18:30

Продолжение переговоров о Brexit после дедлайна 29 марта, когда Британия по плану должна выйти из ЕС, будет иметь смысл только в том случае, если увеличит шансы на ратификацию Лондоном уже согласованной сделки с Брюсселем.

Об этом заявил во вторник главный переговорщик Европейского союза по Brexit Мишель Барнье, сообщает Reuters.

Барнье сообщил, что после двух лет переговоров с Британией сейчас ключевой шаг - за Лондоном, который должен прекратить неопределенность ситуации, что сложилась из-за отсутствия решения по дальнейшему развитию событий.

"Увеличивает ли расширения периода шанс на ратификацию соглашения о выходе? Какой будет цель и результат? Как мы можем убедиться, что после окончания продолжения переговорного процесса мы не вернемся в ту же ситуацию, что и сегодня?", - сказал Барнье на пресс-конференции.

"Если Тереза ​​Мэй направит запрос о продолжении процесса до заседания Европейского совета в четверг, то 27 лидеров должны будут оценить причину и полезность (этого решения. - Ред.) ... Лидеры ЕС потребуют конкретного плана от Великой Британии, чтобы иметь возможность принять обоснованное решение", - сказал он.

Читайте также
Британцы предпочитают выход из ЕС без соглашения, а не перенос Brexit

На прошлой неделе британские депутаты снова отклонили соглашение Терезы Мэй, а затем поддержали исключение возможности Brexit без соглашения. Они также проголосовали за продолжение процесса выхода страны из ЕС.

В случае, если Великобритания попросит ЕС перенести Brexit, все 27 стран-членов блока должны единогласно согласовать запрос Лондона. Саммит лидеров ЕС состоится 21-22 марта.

Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будет бороться до последнего часа 29 марта, чтобы избежать сценария выхода Британии из ЕС без соглашения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Brexit Великобритания
powered by lun.ua