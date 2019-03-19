ЕС рассказал, от чего будет зависеть решение о переносе даты Brexit
Продолжение переговоров о Brexit после дедлайна 29 марта, когда Британия по плану должна выйти из ЕС, будет иметь смысл только в том случае, если увеличит шансы на ратификацию Лондоном уже согласованной сделки с Брюсселем.
Об этом заявил во вторник главный переговорщик Европейского союза по Brexit Мишель Барнье, сообщает Reuters.
Барнье сообщил, что после двух лет переговоров с Британией сейчас ключевой шаг - за Лондоном, который должен прекратить неопределенность ситуации, что сложилась из-за отсутствия решения по дальнейшему развитию событий.
"Увеличивает ли расширения периода шанс на ратификацию соглашения о выходе? Какой будет цель и результат? Как мы можем убедиться, что после окончания продолжения переговорного процесса мы не вернемся в ту же ситуацию, что и сегодня?", - сказал Барнье на пресс-конференции.
"Если Тереза Мэй направит запрос о продолжении процесса до заседания Европейского совета в четверг, то 27 лидеров должны будут оценить причину и полезность (этого решения. - Ред.) ... Лидеры ЕС потребуют конкретного плана от Великой Британии, чтобы иметь возможность принять обоснованное решение", - сказал он.
На прошлой неделе британские депутаты снова отклонили соглашение Терезы Мэй, а затем поддержали исключение возможности Brexit без соглашения. Они также проголосовали за продолжение процесса выхода страны из ЕС.
В случае, если Великобритания попросит ЕС перенести Brexit, все 27 стран-членов блока должны единогласно согласовать запрос Лондона. Саммит лидеров ЕС состоится 21-22 марта.
Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будет бороться до последнего часа 29 марта, чтобы избежать сценария выхода Британии из ЕС без соглашения.