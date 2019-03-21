Премьер Британии прибыла на саммит ЕС просить об отсрочке Brexit

Премьер-министр Британии Тереза Мэй прибыла на саммит ЕС, чтобы просить лидеров о короткой отсрочке выхода страны из блока для того чтобы сделать возможным принятие соглашения о Brexit.

Об этом она заявила по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я здесь сегодня, чтобы обсудить с другими лидерами нашу просьбу о коротком расширение действия статьи 50 до конца июня. Короткое отсрочка даст парламенту время воплотить результат референдума" - -сказала Мэй.

При этом она выразила надежду, что сможет обеспечить упорядоченный вихрь Британии из ЕС.

Также она добавила, что присутствует на саммите как лидер одной из 28 государств-членов ЕС для обсуждения глобальных вызовов. Среди тем обсуждения она, в частности, назвала Китай, Украину и дезинформацию.

Накануне Тереза Мэй обвинила депутатов в задержке Brexit и призвала их принять соглашение с ЕС, потому что люди "устали от борьбы и политических игр".

Напомним, президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что короткое отсрочку дать Brexit является возможным при условии, что британский парламент одобрит соглашение о выходе из блока на следующей неделе.