Глава МИД Германии считает оправданными бомбардировки НАТО в Сербии
Глава МИД Германии Хайко Маас считает участие своей страны в бомбардировках НАТО в Сербии 20 лет назад "ответственным действием" и правильным ответом на нарушения прав человека.
Об этом он заявил в интервью изданию Stuttgarter Nachrichten, сообщает Welt.
"Я до сих пор считаю, что участие Германии была частью ответственного процесса", - сказал министр.
Он отметил, что военная интервенция в любом случае должна рассматриваться в последнюю очередь.
"В те времена мы наблюдали массовые нарушения прав человека, которые привели к массовым убийствам", - заявил Маас.
Поэтому, по мнению немецкого министра, НАТО поступило правильно, начав военную интервенцию.
НАТО начало бомбардировки Югославии 24 марта 1999 года с намерением прекратить насильственные действия сербской армии в отношении албанского меньшинства в Косово. Удары длились три месяца.