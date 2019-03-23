Глава МИД Германии считает оправданными бомбардировки НАТО в Сербии

Глава МИД Германии Хайко Маас считает участие своей страны в бомбардировках НАТО в Сербии 20 лет назад "ответственным действием" и правильным ответом на нарушения прав человека.

Об этом он заявил в интервью изданию Stuttgarter Nachrichten, сообщает Welt.

"Я до сих пор считаю, что участие Германии была частью ответственного процесса", - сказал министр.

Он отметил, что военная интервенция в любом случае должна рассматриваться в последнюю очередь.

"В те времена мы наблюдали массовые нарушения прав человека, которые привели к массовым убийствам", - заявил Маас.

Поэтому, по мнению немецкого министра, НАТО поступило правильно, начав военную интервенцию.

НАТО начало бомбардировки Югославии 24 марта 1999 года с намерением прекратить насильственные действия сербской армии в отношении албанского меньшинства в Косово. Удары длились три месяца.