Brexit: тысячи людей собираются на марш в Лондоне с требованием второго референдума

Тысячи людей собираются, чтобы пройти шествием через центральный Лондон, призывая к новому референдуму о Brexit.

Об этом сообщает BBC.

Шествие завершится под стенами парламента, где должна решиться судьба соглашения о Brexit.

Организаторы надеются убедить законодателей поддержать новый референдум о том, должна ли Великобритания следовать планам выхода из Европейского Союза.

Между тем петиция на сайте британского парламента об отмене выхода из ЕС набрала уже более 4 миллионов подписей.

Отдельные политики считают, что петиция способна вдохнуть новую жизнь в идею второго референдума о Brexit.

Как сообщалось, премьер-министр Британии Тереза Мэй дала понять, что может не вынести на третье голосование соглашение о Brexit, если в парламенте не наберется достаточной поддержки для нее.

Напомним, ЕС согласился перенести выход Британии на 22 мая, если британский парламент на следующей неделе проголосует за соглашение о Brexit.

Если же Палата общин не сможет проголосовать или третий раз отклонит соглашение, Британия получит время до 12 апреля, чтобы выбрать, как она будет действовать дальше.