Brexit: Туск созывает внеочередной саммит ЕС на 10 апреля

После третьего провала соглашения о Brexit в британском парламенте президент Европейского совета Дональд Туск решил созвать внеочередной саммит ЕС 10 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В свете того, что Палата общин отклонила соглашение о выходе, я решил созвать встречу Европейского совета 10 апреля", – написал Туск в Twitter.

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) 29 березня 2019 р.

Как сообщалось, Палата общин парламента Великобритании в третий раз проголосовала против соглашения о выходе из Евросоюза, которое Тереза ​​Мэй согласовала с Брюсселем.

За соглашение проголосовали 286 депутатов, против - 344.

Согласно решению последнего саммита ЕС, если соглашение не утверждено, задержка Brexit будет короткой - до 12 апреля, и тогда Великобритания должна будет обнародовать свои следующие шаги и выйти без соглашения.

Сегодняшнее голосование не было обязывающим, поэтому не исключено, что парламент проведет еще одно на следующей неделе.