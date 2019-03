Brexit: Туск созывает внеочередной саммит ЕС на 10 апреля

После третьего провала соглашения о Brexit в британском парламенте президент Европейского совета Дональд Туск решил созвать внеочередной саммит ЕС 10 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В свете того, что Палата общин отклонила соглашение о выходе, я решил созвать встречу Европейского совета 10 апреля", – написал Туск в Twitter.

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit