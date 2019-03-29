Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

США готовят новые санкции против РФ из-за Скрипалей – СМИ

Brexit: Туск созывает внеочередной саммит ЕС на 10 апреля

Парламент Великобритании в третий раз провалил соглашение о Brexit

Глобальное потепление: 2018 год установил рекорд, вырос уровень мирового океана






Brexit: Туск созывает внеочередной саммит ЕС на 10 апреля

Пятница, 29 марта 2019, 16:52

После третьего провала соглашения о Brexit в британском парламенте президент Европейского совета Дональд Туск решил созвать внеочередной саммит ЕС 10 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В свете того, что Палата общин отклонила соглашение о выходе, я решил созвать встречу Европейского совета 10 апреля", – написал Туск в Twitter.

Как сообщалось, Палата общин парламента Великобритании в третий раз проголосовала против соглашения о выходе из Евросоюза, которое Тереза ​​Мэй согласовала с Брюсселем.

За соглашение проголосовали 286 депутатов, против - 344.

Согласно решению последнего саммита ЕС, если соглашение не утверждено, задержка Brexit будет короткой - до 12 апреля, и тогда Великобритания должна будет обнародовать свои следующие шаги и выйти без соглашения.

Сегодняшнее голосование не было обязывающим, поэтому не исключено, что парламент проведет еще одно на следующей неделе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Brexit
powered by lun.ua