Brexit: Туск созывает внеочередной саммит ЕС на 10 апреля
После третьего провала соглашения о Brexit в британском парламенте президент Европейского совета Дональд Туск решил созвать внеочередной саммит ЕС 10 апреля.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"В свете того, что Палата общин отклонила соглашение о выходе, я решил созвать встречу Европейского совета 10 апреля", – написал Туск в Twitter.
In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit— Donald Tusk (@eucopresident) 29 березня 2019 р.
Как сообщалось, Палата общин парламента Великобритании в третий раз проголосовала против соглашения о выходе из Евросоюза, которое Тереза Мэй согласовала с Брюсселем.
За соглашение проголосовали 286 депутатов, против - 344.
Согласно решению последнего саммита ЕС, если соглашение не утверждено, задержка Brexit будет короткой - до 12 апреля, и тогда Великобритания должна будет обнародовать свои следующие шаги и выйти без соглашения.
Сегодняшнее голосование не было обязывающим, поэтому не исключено, что парламент проведет еще одно на следующей неделе.