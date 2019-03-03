200 тысяч человек вышли на антирасистский марш в Милане

Десятки тысяч людей вышли в субботу на митинг в финансовой столице Италии против политики популистского правительства, которая, по их словам, пропагандирует расизм.

По данным городских властей, участие в марше под названием "Люди прежде всего" приняли 200 тысяч человек, информирует агентство Associated Press.

Участники призвали прислушаться к ним вице-премьера Сальвини, который, занимая также должность министра внутренних дел, заблокировал прибытия в Италию гуманитарных судов, что спасают мигрантов.

Фото: АР

Демонстрация, которая закончилась перед Миланским собором, проходила в праздничном настроении, с музыкальными инструментами и сопровождением ди-джеев.

Фото: АР

Глава конфедерации труда CGIL Маурицио Ландини заявил, что правительство Италии "продвигает неправильную политику, а не борется с неравенством".

Регион Ломбардия, столицей которого является Милан, демонстрирует традиционно сильную поддержку правопопулистской партии "Лига" во главе с Сальвини.

Демонстрация, которая закончилась перед Миланским собором, проходила в праздничном настроении, с музыкальными инструментами и сопровождением ди-джеев.